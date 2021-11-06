أولياء أمور طلبة: تسجيل عدد كبير من اصابات كورونا بمدرسة خاصة في السلط

الوكيل الاخباري- ناشد اولياء أمور مدرسة خاصة، اليوم السبت الجهات المعنية بضرورة فرض الرقابة على التزام المدارس بالاجراءات الموصى بها لمنع انتشار كورونا في مدينة السلط بمحافظة البلقاء.

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وقال ولي أمر طالب لـ "الوكيل الاخباري" إن مدرسة خاصة سجلت عدد كبير من اصابات كورونا بين الطلبة ولم تتخذ المدرسة اي اجراء لمنع انتشار الفيروس.

واضاف أن المعلمين والطلبة غير ملتزمين بالبروتوكولات الصحية وارتداء الكمامة ما يساعد على نقل الفيروس بشكل أسرع.

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة امام الجهات المعنية.

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