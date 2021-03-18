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الخميس، 18-03-2021 01:28 م

تهديد لسلامة المواطنين

إربد .. البارحة تعاني من عدم تصريف مياه الأمطار ولا بواكي لها - فيديو

عبي
تعبيرية


الوكيل الإخباري - ناشد المواطن أحمد عاشور ، والذي يقطن في منطقة البارحة بمحافظة إربد ، الجهات المعنية بالوقوف على مشكلة تصريف مياه الأمطار ، الأمر الذي يعاني منه العديد من المواطنين .

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ولفت عاشور ، أنه تواصل مرارا مع المعنيين منذ سنوات ، للحيلولة دون ذلك ، حيث لا يمكن لأهالي المنطقة التحرّك بشكل طبيعي ، ما يُهدد سلامتهم ، حيث كبار السن والأطفال .

 

وطالب عبر "الوكيل الإخباري" ، بالوقوف على الأمر بشكل عاجل  حيث أرسل "مقطع فيديو " يظهر من خلاله مدى "الكارثة " ، التي تزيد من معاناة المواطنين في المنطقة.

 

 

 

 


 




 

 


 

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