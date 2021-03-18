إربد .. البارحة تعاني من عدم تصريف مياه الأمطار ولا بواكي لها - فيديو

الوكيل الإخباري - ناشد المواطن أحمد عاشور ، والذي يقطن في منطقة البارحة بمحافظة إربد ، الجهات المعنية بالوقوف على مشكلة تصريف مياه الأمطار ، الأمر الذي يعاني منه العديد من المواطنين .

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ولفت عاشور ، أنه تواصل مرارا مع المعنيين منذ سنوات ، للحيلولة دون ذلك ، حيث لا يمكن لأهالي المنطقة التحرّك بشكل طبيعي ، ما يُهدد سلامتهم ، حيث كبار السن والأطفال .

وطالب عبر "الوكيل الإخباري" ، بالوقوف على الأمر بشكل عاجل حيث أرسل "مقطع فيديو " يظهر من خلاله مدى "الكارثة " ، التي تزيد من معاناة المواطنين في المنطقة.



