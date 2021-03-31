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الأربعاء، 31-03-2021 03:28 م

إربد .. الكلاب الضالة تؤرّق أهالي حي الروضة

كلاب
توضيحية


الوكيل الإخباري - ناشد مواطن  يقطن محافظة إربد ، البلدية بالوقوف على مشكلة الكلاب الضالة في منطقة حي الروضة بالقرب من المدينة الصناعية ، الأمر الذي يؤرّق أهالي المنطقة .

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وأشار خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المشكلة تتطلّب حلا عاجلا ، نتيجة لخطورة الأمر خاصة على الأطفال .

 

ولفت المواطن ، أن المشكلة قائمة منذ سنوات ، وتم التواصل مع البلدية مرارا دون جدوى .

 

 

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