إربد .. الكلاب الضالة تؤرّق أهالي حي الروضة

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن يقطن محافظة إربد ، البلدية بالوقوف على مشكلة الكلاب الضالة في منطقة حي الروضة بالقرب من المدينة الصناعية ، الأمر الذي يؤرّق أهالي المنطقة .

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وأشار خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المشكلة تتطلّب حلا عاجلا ، نتيجة لخطورة الأمر خاصة على الأطفال .

ولفت المواطن ، أن المشكلة قائمة منذ سنوات ، وتم التواصل مع البلدية مرارا دون جدوى .

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