إربد .. الكلاب الضالة تورّق أهالي حي الروضة

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن يقطن محافظة إربد ، البلدية بالوقوف على مشكلة الكلاب الضالة في منطقة حي الروضة بالقرب من المدينة الصناعية ، الأمر الذي يؤرّق أهالي المنطقة .
وأشار خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المشكلة تتطلّب حلا عاجلا ، نتيجة لخطورة الأمر خاصة على الأطفال .
ولفت المواطن ، أن المشكلة قائمة منذ سنوات ، وتم التواصل مع البلدية مرارا دون جدوى .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة