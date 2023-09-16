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السبت، 16-09-2023 11:42 ص

إربد.. شكاوى من انقطاع المياه وضعف التزويد في ملكا

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الوكيل الاخباري - ناشد مواطنون، اليوم السبت، وزارة المياه والري، بضرورة حل مشكلة انقطاع المياه وضعف التزويد عن منطقة ملكا في لواء بني كنانة بمحافظة إربد.

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن مشكلة انقطاع المياه وضعف التزويد مستمرة منذ بداية الصيف الحالي وهي مشكلة متكررة كل صيف، لافتين إلى أنهم يتكبدون عناء شراء تنكات الماء على حسابهم الخاص لتغطية النقص.

وأضافوا أن أدوار المياه غير منتظمة حيث أنها تأتي في أوقات مختلفة كل أسبوع ولمدة ساعة أو ساعتين، وجاءت لمدة أقل من ساعة خلال الأسبوع الماضي.

وأشاروا إلى ضعف كميات المياه التي يتم ضخها إليهم في حين يعاني بعض السكان هناك من عدم وصول المياه إليهم على الرغم من الضخ وذلك بسبب ضعف الضخ.

وأضافوا أنهم تقدموا بعدة شكاوى لشركة مياه اليرموك لكن دون جدوى.

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.

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