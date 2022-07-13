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الأربعاء، 13-07-2022 04:27 م

إعطاء إبرة "منع حمل" لطفل في مأدبا بدلا من المضاد الحيوي

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الوكيل الإخباري - خاص - تعرض طفل (4 سنوات وخمس شهور) في محافظة مأدبا إلى خطأ طبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، عندما تلقى إبرة (منع حمل) بدلا من إبرة (مضاد حيوي).

وقال ذوي الطفل لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطفل كان يعاني من ارتفاع الحرارة وتم إسعافه إلى مستشفى النديم الحكومي قبل أن يكتب الطبيب وصفة طبية تتضمن إبرة (مضاد حيوي) لصرفها من خارج المستشفى.

ولأن الوقت كان متأخرا حيث كانت الساعة تشير إلى الخامسة فجرا، زار ذويه صيدلية قريبة قبل أن يصرف الشخص هناك إبرة (منع حمل) بشكل خاطئ، حيث تلقاها بأحد المراكز، لينقل الطفل على إثرها مرة أخرى إلى مستشفى النديم ليبقى تحت المراقبة بسبب عدم انخفاض درجة حرارته ولاكتشاف أن الإبرة التي أعطيت له ليست المطلوبة.

وأضافوا أنهم تقدموا بشكوى لشرطة محافظة مأدبا بحق الشخص الذي كان داخل الصيدلية ليتبين لاحقا أنه لا يحمل أي شهادة بالصيدلة.

وأشار ذويه إلى أنه لا يمكن معرفة الآثار السلبية التي قد يتعرض لها الطفل على المدى البعيد، وخاصة أن الطفل ما زال يتألم حتى الآن.

ويتحفظ موقع "الوكيل الإخباري"، عن ذكر أي تفاصيل قد تشير إلى الطفل وعائلته وإلى الصيدلية لحين الانتهاء من القضية.

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من جهته تواصل "الوكيل الإخباري"، مع نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة الذي أكد بدوره عدم ورود أي شكاوى بهذا الخصوص إلى النقابة حتى الآن.

 

 




 

 


 

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