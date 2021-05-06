ابناء القطاع الرياضي بالاردن : قطاعنا على حافة الانهيار

الوكيل الاخباري -

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اصدر ابناء القطاع الرياضي بيان وصل موقع الوكيل الاخباري جاء فيه :لماذا كل هذا التعتيم الإعلامي على الاندية الرياضية من قبل وسائل الاعلام الرسمية ؟هل السبب الوحيد من وراء هذا التعتيم الإعلامي هو اغلاقنا دون وجود دراسات علمية ودراسات ذات بعد قياسي لسياسة الاغلاقات الفاشلة والظالمة وعدم وجود مخالفات مثبــتة من الجهات الحكومية.القطاع الرياضي مغلق بالكامل بدون دخل له كالبيع الإلكتروني او تقديم اي نوع من الخدمات وقد تم اغلاقنا بالكامل لمدة ٣٠٠ يوم دون وضع اي خطة طوارئ لإنقاذ هذا القطاع.ومنذ بداية الجائحة كان الحديث عن قطاعنا مشاركات خفيفية ذات طابع خجول لا تتجاوز ٣دقائق في هذه البرامج سواء كان في الاغلاق الاول والاغلاق الثاني ولغاية هذه اللحظة لا أحد تحدث عن اغلاقنا الثالث في وسائل الإعلامنناشد كل صحفي حر صاحب رسالة وليس صاحب اجندات حكومية لنقل الصورة عن قطاعنا المنكوب والحالة المتردية الناجمة عن القرارات الظالمة بحق شريحة كبيرة من المجتمع الرياضي وما هو مصيرنا في ظل التخبط الواضح ما بين لجنة الآوبئة والحكومة الحالية .