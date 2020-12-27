استهتار بالإجراءات الصحية في مبنى القبول والتسجيل باليرموك

الوكيل الإخباري - عبّر طالب في جامعة اليرموك بمحافظة إربد عن استيائه حيال ما شهده مبنى القبول والتسجيل من اكتظاظ للطلبة ، دون مراعاة للإجراءات الصحية اللازمة بسبب فيروس كورونا .

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ولفت الطالب لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الطلبة تجمهروا بطريقة واضحة ، اليوم في المبنى لغايات تسجيل مواد جامعية ، دون التزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي ، الأمر الذي سيؤدي إلى تفشي الفيروس في حال وجود إصابات .

وناشد المعنيين في جامعة اليرموك ، بالوقوف على الأمر ، حفاظا على الصحة العامة ، علما أن "الوكيل الإخباري" يتحفّظ على مقطع فيديو تم إرساله من قبل الطالب، يظهر من خلاله الاستهتار الواضح من قبل الطلبة .

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