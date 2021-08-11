افتقار حي في ماركا الجنوبية لأدنى مقومات النظافة - صورة

الوكيل الإخباري - حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري" شكوى من مواطنة ، إثر افتقار حي المطار /شارع محمد عبد الباقي في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان لأدنى مقومات النظافة.

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وأشارت ، إلى أن الشكوى بحاجة إلى متابعة من قبل أمانة عمان الكبرى ، منوهة أنه تم التواصل مع المعنيين دون جدوى، وذلك منذ شهرين .

ولفتت المواطنة ، أنه لا يوجد "عامل نظافة" في المنطقة ، ما يؤدي إلى تراكم النفايات ، الأمر الذي يفاقم المشكلة ويحول المكان إلى ما يشبه "المكرهة الصحية".

وناشدت الأمانة بمتابعة الأمر ، خاصة في فصل الصيف ، نتيجة لانتشار الحشرات والقوارض ويسبب استياء الأهالي.





