الزرقاء .. وافد يناشد للعثور على محفظته

الوكيل الإخباري - ناشد محمد شعبان - يحمل الجنسية المصرية - للعثور على محفظته (سوداء) ، بعد فقدانها في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء ، أمس السبت.
وأشار لـ"الوكيل الإخباري" أنه فقدها ، بعد خروجه من المنزل إلى أحد المحال التجارية ، لافتا أنها تحتوي على مبلغ مالي ، و تصريح عمل ، الأمر الذي زاد من وطأة معاناته .
وأوضح شعبان أن سفره إلى مصر خلال أيام، وذلك بعد سنتين من غيابه عن عائلته ، إلا أن ما تعرض له قد يحول دون ذلك ، منوها أنه قام بإبلاغ مركز أمن المنطقة، دون جدوى .
للتواصل :
0776628995
06/5805580
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة