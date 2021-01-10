الزرقاء .. وافد يناشد للعثور على محفظته

الوكيل الإخباري - ناشد محمد شعبان - يحمل الجنسية المصرية - للعثور على محفظته (سوداء) ، بعد فقدانها في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء ، أمس السبت.

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وأشار لـ"الوكيل الإخباري" أنه فقدها ، بعد خروجه من المنزل إلى أحد المحال التجارية ، لافتا أنها تحتوي على مبلغ مالي ، و تصريح عمل ، الأمر الذي زاد من وطأة معاناته .

وأوضح شعبان أن سفره إلى مصر خلال أيام، وذلك بعد سنتين من غيابه عن عائلته ، إلا أن ما تعرض له قد يحول دون ذلك ، منوها أنه قام بإبلاغ مركز أمن المنطقة، دون جدوى .

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