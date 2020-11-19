الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة تكشف سبب تأخر صدور نتيجة فحص كورونا

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الخميس، 19-11-2020 02:03 م

الصحة تكشف سبب تأخر صدور نتيجة فحص كورونا

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الوكيل الإخباري- ناشد مواطنون، اليوم الخميس، وزارة الصحة، بضرورة فرض الرقابة على عينات فحص كورونا.

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وقال مواطن لـ "الوكيل الإخباري" إنه خضع لفحص كورونا منذ أسبوع في المركز الصحي التابع لمنطقة وادي السير، وحتى اللحظة لم يتم معرفة نتيجة الفحص.

 

وأضاف أنه خضع للفحص مرة أخرى يوم الثلاثاء الماضي، لمعرفة نتيجة فحص كورونا، لكن دون جدوى.

 

بدوره قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة عمار سويطي، ردا على شكوى "الوكيل الإخباري" إن سبب تأخر صدور عينات كورونا هو خطأ في البيانات.

 

وبين أن النتيجة يجب ان يتم نشرها خلال 24 ساعة، وغير ذلك يكون خطأ بإدخال البيانات مثل ادخال الاسم أو الرقم الوطني .


 




 

 


 

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