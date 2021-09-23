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الخميس، 23-09-2021 10:35 ص

الصحة تكشف شرط اخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل الموعد المحدد

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة عمار سويطي إيجازة أخذ الجرعة الثانية من مطعوم كورونا قبيل الموعد المحدد من قبل وزارة الصحة.

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وقال سويطي بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن شرط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبيل الموعد المحدد من قبل وزارة الصحة مرور 21 يوما عن أخذ الجرعة الاولى.

 

وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكوى من مواطن، بحاجته لاخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبيل موعده المحدد وذلك بغرض السفر.

 

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