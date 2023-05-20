العثور على عثمان تحت جسر عبدون بصحة جيدة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت عائلة الشاب عثمان المقدادي انها قد عثرت عليه بصحة جيدة تحت جسر عبدون بعد نشر مناشدة عبر موقع الوكيل الاخباري .



وفي وقت سابق ناشد المواطن حمزة عبدالكريم المقدادي الأردنيين في البحث عن شقيقه عثمان المفقود منذ عصر الخميس الماضي في العاصمة عمّان، وذلك بعد خروجه من محافظة الزرقاء.



وقال المقدادي لـ"الوكيل الإخباري"، إن شقيقه خرج من محافظة الزرقاء وقد شوهد للمرة الأخيرة عصر يوم أمس الجمعة بمنطقة الشميساني في العاصمة عمّان، لافتا إلى أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة ، مشيراً أن شقيقه يعاني من أمراض (الصم والبكم والصرع) .

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