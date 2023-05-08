الإثنين 08-05-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي يبحث مع نظيرتيه النرويجية والبلجيكية جهود حل الأزمة السورية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

تجدد الاشتباكات في الخرطوم بالتزامن مع محادثات جدة

العثور على جثة فتاة أسفل جسر عبدون والأمن يُحقق

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الجزائري

أسعار القمح عالمياً عند أعلى مستوياتها في أسبوعين

35 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

شهود عيان: انفجارات قوية في كييف الليلة الماضية

لأول مرة في الأردن .. اصدار وتجديد جواز السفر عبر تطبيق سند

الفتى عبد الهادي الحوامدة خرج ولم يعد ومناشدات بالبحث عنه

الإثنين، 08-05-2023 11:05 ص

الفتى عبد الهادي الحوامدة خرج ولم يعد ومناشدات بالبحث عنه

94002d37-8f93-469e-a9cb-5fe2912fc843


الوكيل الإخباري - ناشدت "أم حمزة" ، الأجهزة الأمنية ، والمواطنين ، في مساعدتها للعثور على ابنها "  عبد الهادي علي عبد الكريم الحوامدة" ، الذي فُقد منذ أمس الأحد .

اضافة اعلان


وقالت أم حمزة لـ "الوكيل الإخباري" ، أن عبد الهادي (16 سنة) والذي تم تشخيصه بصعوبات التعلم  - خرج من منزل عائلته الكائن في جرش أمس  ولم يعد حتى لحظة كتابة الخبر.

وبدا على صوتها مدى الألم وبحسرة الأم قالت إن ابنها يعاني من ضعف السمع وثقل النطق الذي يحول دون قدرته على التواصل مع الآخرين، أو القدرة على معرفة مكان تواجده.

وأشارت إلى أنه كان يرغب بزيارة خالته المريضة التي ترقد على سرير الشفاء في المدينة الطبية وتم البحث عنه في المنطقة لكن دون جدوى.

وبينت أنه تم تقديم بلاغ لمركز أمن جرش منذ أمس الأحد.

فعلى من يعثر عليه الاتصال بالرقم: 0779457237

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مناشدة الدم

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مناشدة الدم

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

220232615181912036558

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

220232615181912036558

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

78202261_2494145230664005_7501854363279687680_n

معاناة طفلة ترقد على سرير الشفاء في عمان ووالدها يناشد

4202324151152316612616

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أخبار متعلقة
42023181503725856547

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم