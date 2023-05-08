الفتى عبد الهادي الحوامدة خرج ولم يعد ومناشدات بالبحث عنه

الوكيل الإخباري - ناشدت "أم حمزة" ، الأجهزة الأمنية ، والمواطنين ، في مساعدتها للعثور على ابنها " عبد الهادي علي عبد الكريم الحوامدة" ، الذي فُقد منذ أمس الأحد .

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وقالت أم حمزة لـ "الوكيل الإخباري" ، أن عبد الهادي (16 سنة) والذي تم تشخيصه بصعوبات التعلم - خرج من منزل عائلته الكائن في جرش أمس ولم يعد حتى لحظة كتابة الخبر.



وبدا على صوتها مدى الألم وبحسرة الأم قالت إن ابنها يعاني من ضعف السمع وثقل النطق الذي يحول دون قدرته على التواصل مع الآخرين، أو القدرة على معرفة مكان تواجده.



وأشارت إلى أنه كان يرغب بزيارة خالته المريضة التي ترقد على سرير الشفاء في المدينة الطبية وتم البحث عنه في المنطقة لكن دون جدوى.



وبينت أنه تم تقديم بلاغ لمركز أمن جرش منذ أمس الأحد.



فعلى من يعثر عليه الاتصال بالرقم: 0779457237