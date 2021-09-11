السبت 11-09-2021
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السبت، 11-09-2021 11:52 ص

الكلاب الضالة تؤرّق أهالي في عمان

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الوكيل الإخباري- ناشد المواطن يعقوب الصغير، اليوم السبت، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة الكلاب الضالة في منطقة الدوار السابع في العاصمة عمان.

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وقال الصغير لـ "الوكيل الإخباري" إن الكلاب الضالة تشكل خطرا كبيرا على السكان، مشيرا إلى أنه قدم عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة لكن دون جدوى.

 

وأضاف أن الكلاب تشكل ازعاجا كبيرا للسكان، حيث أنها تثير الرعب والهلع بالمنطقة.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.

 

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