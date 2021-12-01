الكلاب الضالة تؤرق السكان في مأدبا

الوكيل الاخباري- ناشد مواطنون اليوم الأربعاء بضرورة حل مشكلة الكلاب الضالة في منطقة الحي الشرقي بمحافظة مأدبا.

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وقال مواطنون لـ "الوكيل الاخباري" إن الكلاب الضالة تؤرق سكان المنطقة، وتشكل خطرا كبيرا على الأطفال.

وأضافوا انهم قدموا العديد من الشكاوى إلى الجهات المسؤولة لكن دون جدوى.

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" الشكوى أمام الجهات المعنية.

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