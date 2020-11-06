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الجمعة، 06-11-2020 02:51 م

المفرق : شكاوى من إنقطاع المياه عن منطقة الدندنية منذ 20 يوماً

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الوكيل الإخباري - شكا مواطنون في منطقة الدندنية التابعة لبلدية حوشا الجديدة من إنقطاع المياه وعدم وصولها لمنازلهم للدورة الثالثة على التوالي .

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وقال عدد منهم ، ان يوم الخميس من كل اسبوع مخصص لضخ المياه لمنازلهم حسب الدور المعمول به في عملية الضخ للمشتركين في إدارة مياه المفرق، لافتين الى انه ومنذ 20 يوما لم تصلهم المياه الامر الذي تسبب بمعاناة كبيرة لهم، واضطرارهم لتأمين حاجتهم من المياه بواسطة الصهاريج الخاصة غالية السعر، مطالبين إدارة مياه المفرق العمل على حل مشكلة انقطاع المياه عن منطقتهم طيلة هذه الفترة.


بدوره، أكد مدير إدارة مياه المفرق الدكتور باسل بصبوص، أن الوضع المائي في كافة مناطق بلدية حوشا الجديدة ومن ضمنها منطقة الدندنية جيدة، مشيرا الى ان الادارة لم تتلق اي شكاوى بخصوص انقطاع المياه عن منازل المواطنين في أي منطقة في بلدية حوشا الجديدة .


ورجح بصبوص، ان تكون مسألة عدم وصول المياه للمشتركين في منطقة الدندنية فردية وليست جماعية، مبديا استعداد إدارة مياه المفرق لحل اي مشكلة تواجه عملية ضخ المياه للمشتركين في المنطقة، تجسيدا لرسالة الادارة في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لكافة المشتركين ضمن مناطق الاختصاص .


 




 

 


 

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