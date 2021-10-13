انتشار كلاب ضالة في منطقة جبل النصر والأمانة تتابع

الوكيل الاخباري- أكد مصدر في أمانة عمان، اليوم الاربعاء، انه سيتم متابعة شكوى انتشار كلاب ضالة في منطقة جبل النصر بالعاصمة عمان.

اضافة اعلان

وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم ارسال فرق من أمانة عمان للتعامل مع الشكوى وحلها باسرع وقت ممكن.

وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكوى من انتشار كلاب ضالة في حي عدن بمنطقة جبل النصر في العاصمة عمان.

وبين المواطن أن الكلاب تثير الرعب والهلع بين سكان المنطقة.