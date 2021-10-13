الأربعاء 13-10-2021
الوكيل الاخباري

سقوط طائرة مدنية لبنانية في البحر المتوسط

التحقيق بحادثة انتحار جندي إسرائيلي

الملك: أتطلع لمواصلة البناء على العلاقات الوثيقة بين الأردن وقطر

محافظ جرش لـ الوكيل : إغلاق مخبز ومطعم في منطقة الجبة

نقيب أصحاب المطاعم يعلق على البلاغ رقم 46

وزير التربية والتعليم العالي: اكتظاظ المدارس والجامعات سبب تراجع مستوى التعليم

440 حادثًا مروريًا في المملكة خلال 24 ساعة

مدينة سعودية تسجل أعلى حرارة في العالم

قطاع المناسبات لـ الوكيل: بلاغ 46 يغلظ العقوبة على المخالفين

انتشار كلاب ضالة في منطقة جبل النصر والأمانة تتابع

الأربعاء، 13-10-2021 11:06 ص

انتشار كلاب ضالة في منطقة جبل النصر والأمانة تتابع

1_34


الوكيل الاخباري- أكد مصدر في أمانة عمان، اليوم الاربعاء، انه سيتم متابعة شكوى انتشار كلاب ضالة في منطقة جبل النصر بالعاصمة عمان.

اضافة اعلان

 

وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم ارسال فرق من أمانة عمان للتعامل مع الشكوى وحلها باسرع وقت ممكن.

 

وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكوى من انتشار كلاب ضالة في حي عدن بمنطقة جبل النصر في العاصمة عمان.

 

وبين المواطن أن الكلاب تثير الرعب والهلع بين سكان المنطقة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202027111927515088247

شاهد.. مكرهة صحية داخل مدرسة في الزرقاء ووزارة التربية تتابع

244981122_101657855636294_7892509763161604099_n

شكوى من وجود مياه عادمة في صويلح والوزارة تتابع-صورة

شاورما

مواطن اشترى شاورما من أحد المحلات الشهيرة وكانت المفاجأة - صور

720217154710146461817

فقدان مبلغ مالي في الزرقاء

طلبة 3

معلمة تتسبب بعطلة طلبة لمدة أسبوعين بمدرسة في عمان

920213011597186413524

انقطاع المياه عن منطقة حي نزال والوزارة تتابع

أخبار متعلقة
349033_8_1580645686

محلات تجارية بلا كهرباء والأمانة تتابع