انجبت طفلا بعد 20 عاما .. ابتسام تستغيث فهل من مجيب

الوكيل الاخباري- قصة ألم وحسرة للسيدة ابتسام نمر التي حرمت من أن تصبح أما لمدة 20 عاما في منطقة جبل النصر بالعاصمة عمان.

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ابتسام أنجبت طفلا بعد 20 عاما لتحتفل بعيد أمومتها ولكن فرحتها لم تكتمل فقد جاء طفلها من ذوي الاحتياجات الخاصة،حيث يعاني من "مُتلازمة داون ".



ابنها اليوم يبلغ عمره (11) عاما، ويعاني من اعاقة شديدة وطيف توحد منذ ولادته، وضيــق الحال يحول دون التمّكن من الحاقه بمركز للتأهيل.



وبدا على صوتها مدى الألم والحاجة الماسة لالحاق فلذة كبدها بمراكز تأهيل تحت رقابة شديدة.



وقالت إنها لم تشعر بأمومتها حتى بعد انجابها طفلا ما يزيد من وطأة ألمها ومعاناتها.



ومن منبر "الوكيل الإخباري" ، ناشدت أهل الخير بمساعدتها، لإلحاق ابنها "وحيدها" في مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

للتواصل: 0788654060