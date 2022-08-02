براءتهن لم تشفع لهن.. معاناة أم لطفلتين من ذوي الاحتياجات الخاصة تناشد أهل الخير

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



قصة ألم وحسرة لسيدة ثلاثينية متزوجة ولديها طفلتين (لمار و جنى) من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة إربد.



وقالت السيدة لـ "الوكيل الإخباري" إن ابنتيها تعانيان من إعاقة عقلية، وضمور في المخ، ماجعلهن يذقن مرارة الحياة في عمر الزهور.



وأضافت أن ابنتيها بحاجة إلى علاج بمركز تأهيل متخصص ، وهذا يتطلب مبلغا كبيراً من المال وهي لا تقوى على توفيره، وأن تأخر الحاقهن يستنزف قدرتهن على التحسُّن.



وكانت قد الحقت ابنتيها بمراكز متخصصة غير مجدية سابقا زادت الأمر سوءا، حيث أنهن تعرضن للتنمر والتعذيب عدا عن دمج الحالات حيث أن ابنتها جنى اكتسبت سلوكيات مرضى التوحد.



وبدا على صوتها مدى الألم والحاجة الماسة لالحاق ابنتيها بمراكز تأهيل تحت رقابة شديدة، والتي تصل تكلفته إلى 2446 دينارا سنوي، وقالت "أتمنى من أهل الخير مساعدتي.



وقالت أنه يوجد أدوية تساهم بتحسين مستوى محيط الرأس وهو آخر بصيص أمل يساهم في انقاذ حياة ابنتيها بتكلفة 200 دينارا شهريا.



وأشارت إلى أن ضيق الحال يحول دون قدرتها على توفير العلاج لابنتيها ، ما يزيد من وطأة ألمها ومعاناتها حيث أنها بالكاد توفر لقمة العيش لعائلتها.

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