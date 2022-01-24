براءته لم تشفع له ..معاناة طفل مع السرطان ومناشدة عاجلة للعلاج

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

قصة ألم وحسرة للطفل هيثم غنام يبلغ من العمر 9 أشهر ، يعاني من مرض سرطان الدم "لوكيميا "، حيث أن حياته مهددة اذ لم يتلقى العلاج بأسرع وقت.

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وقالت دانا موسى خالة الطفل إن هيثم يحتاج إلى علاج في الخلايا التائية ليستطيع الخضوع إلى عملية زراعة نخاع عظم ، وهذا يتطلب مبلغا هائلا من المال.

وبينت ان هيثم يواجه مرارة الحياة وهو ما زال بعمر الزهور، حيث أن العلاج متوفر في تركيا وهو آخر بصيص أمل يساهم في انقاذ حياة الطفل.

وبدا على صوتها مدى الألم والحاجة الماسة للعلاج ، والتي تصل تكلفته إلى 250 ألف دينار ، وقالت " أتمنى من أهل الخير مساعدتي لأرى هيثم مشافى".

مناشدة عاجلة أمام الجهات المعنية وأهل الخير للوقوف على حالة الطفل هيثم الغنام الذي بات رهين المرض الشرس على حد وصفها، حيث أن براءته لم تشفع له فقسى السرطان عليه .

للتواصل: 0799691734 أو 0798305811







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