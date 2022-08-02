بعد تدهور حالته الصحية .. وافد مصري يناشد وزارة العمل

الوكيل الإخباري - ناشد وافد مصري بإعفائه من الغرامات المترتبة عليه وترحيله إلى بلده " مصر" دون عودة بعد أن تدهورت حالته الصحية والتي وصفها بالحرجة.

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وأضاف العامل اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم تشخيصه مؤخرا من مستشفى الحسين/السلط بأنه مصاب بسرطان الدم و ضعف بالقلب بالإضافة إلى "الغرغرينا " وأن حالته الصحية سيئة جداً .



ونوه أن الغرامات المترتبة عليه تبلغ 1000 دينار مشيراً أن أهل الخير ساهموا بـ 600 دينار علماً أن وزارة العمل لم تكتفي الإ بالمبلغ كامل .



ويبلغ الوافد 62 عاما ومتزوج ولديه 4 أطفال يعيشون في مصر .



وختم حديثه طالباً وزارة العمل تيسير أوراقه للعودة إلى بلده وأهله .

