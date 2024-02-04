بعد 20 عاماً من المحاولات .. أردني ينجح بالثانوية ويتمنى اكمال دراسته

الوكيل الاخباري - نجح الأردني ضيف الله حمدان عواد عليمات 46 عاماً بالثانوية العامة بعد 20 عاماً من الإصرار .

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وقال عليمات لـ"الوكيل الاخباري" إنه درس في المنزل برغم ظروفه وأصر على النجاح بمجهوده الشخصي بالفرع الزراعي بمعدل 55.5% .



وأشار إلى أنه يعمل مؤذن مسجد في المفرق ولديه ولد واحد يدرس في جامعة آل البيت تخصص اللغة العربية، منوهاً أن أوضاعه المعيشية لا تسمح له بإكمال دراسته.



وقال إن أمنيته الوحيدة أن يحصل على منحة دراسية تمكنه من الدراسة في إحدى الكليات ليحقق حلمه الذي طالما تعب لأجله .

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