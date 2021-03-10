بيع أسماك تحتوي على ديدان في عين الباشا - صور

الوكيل الإخباري - اشتكى المواطن حسام طه من وجود ديدان في أسماك تم شراؤها
قبل أيام من أحد المحال التجارية في منطقة
عين الباشا .
ولفت المواطن لـ " الوكيل الإخباري" أنه قام بشراء كميات كبيرة من "السمك" ، وقال " تفاجأت من وجود الديدان داخلها ، الأمر الذي سبب لي صدمة حيال ذلك".
"تواصلت مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، للوقوف على الأمر ، حيث يهدد ذلك صحة وسلامة المواطنين ، وفق طه.
وأشار إلى ، أن "الحادثة " تكررت قبل نحو سنة ، من ذات العلامة التجارية، مطالبا بالتحرّك السريع من قبل الجهات المعنية .
وقد أرسل المواطن صورا للأسماك التي قام بشراؤها ، حيث يظهر من خلالها "الدود" في مشهد يثير الاشمئزاز.