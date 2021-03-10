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الأربعاء، 10-03-2021 01:27 م

بيع أسماك تحتوي على ديدان في عين الباشا - صور

حفظ-الأسماك
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اشتكى المواطن حسام طه من وجود ديدان في أسماك تم شراؤها قبل أيام من أحد المحال التجارية في منطقة عين الباشا .

ولفت المواطن لـ " الوكيل الإخباري" أنه قام بشراء كميات كبيرة من "السمك" ، وقال " تفاجأت من وجود الديدان داخلها ، الأمر الذي سبب لي صدمة حيال ذلك".

"تواصلت مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، للوقوف على الأمر ، حيث يهدد ذلك صحة وسلامة المواطنين ، وفق طه.

وأشار إلى ، أن "الحادثة " تكررت قبل نحو سنة ، من ذات العلامة التجارية، مطالبا بالتحرّك السريع من قبل الجهات المعنية .

وقد أرسل المواطن صورا للأسماك التي قام بشراؤها ، حيث يظهر من خلالها "الدود" في مشهد يثير الاشمئزاز.

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