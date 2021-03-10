بيع أسماك تحتوي على ديدان في عين الباشا - صور

الوكيل الإخباري - اشتكى المواطن حسام طه من وجود ديدان في أسماك تم شراؤها قبل أيام من أحد المحال التجارية في منطقة عين الباشا .



ولفت المواطن لـ " الوكيل الإخباري" أنه قام بشراء كميات كبيرة من "السمك" ، وقال " تفاجأت من وجود الديدان داخلها ، الأمر الذي سبب لي صدمة حيال ذلك".



"تواصلت مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، للوقوف على الأمر ، حيث يهدد ذلك صحة وسلامة المواطنين ، وفق طه.



وأشار إلى ، أن "الحادثة " تكررت قبل نحو سنة ، من ذات العلامة التجارية، مطالبا بالتحرّك السريع من قبل الجهات المعنية .



وقد أرسل المواطن صورا للأسماك التي قام بشراؤها ، حيث يظهر من خلالها "الدود" في مشهد يثير الاشمئزاز.

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