السبت 08-05-2021
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تسرب مياه في الزرقاء على وقع انقطاعها لأشهر - فيديو

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السبت، 08-05-2021 11:40 ص

أمام "المياه والري"

تسرب مياه في الزرقاء على وقع انقطاعها لأشهر - فيديو

مياه


الوكيل الإخباري - أمام تصريحات وزارة المياه والري، بشأن صيف قاسٍ على الأردنيين نتيجة لشح المياه ، حيث لم تمتلئ السدود بمياه الأمطار بشكل كافٍ، نجد مناطق عدة في المملكة ، تشهد تسربا للمياه ، على وقع استياء المواطنين .

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فاقد للمياه على وقع انقطاعها

وما زال "الوكيل الإخباري" يتلقى الشكاوى بشأن تسرب للمياه ، دون معالجة مواضع الخلل ، بالرغم من صيحات تعالت لمواطنين لوزارة المياه ، للوقوف عند تلك المشاكل التي تزيد من كمية الفاقد المائي ، والذي يستمر لساعات ، تمتد لأيام طويلة .

 

ومن هذا المنطلق، فقد حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري" مقاطع فيديو "مستفزة" لتسريب مياه في ضاحية الأميرة هيا ،/حي الزواهرة بمحافظة الزرقاء، من مواطن يعاني من انقطاع المياه منذ (6) أشهر .

 

وقد بين المواطن ، أن "التسريب" ، منذ يوم أمس الجمعة ، ولم يتم معالجته ، منوّها أنه تم التواصل مرارا مع الجهات المعنية دون جدوى .

 

وناشد بضرورة الوقوف على الأمر ، في ظلّ معاناة مواطنين من انقطاع المياه، على وقع تسربها في الشوارع ، "دون رقيب".

 

من منبر " الوكيل الإخباري" ، نضع المناشدة أمام وزارة المياه والري ، من منطلق الواجب والمسؤولية ، والتوجه إلى المكان الذي يظهر من خلال مقطع "الفيديو" مقدار الهدر الكبير في المياه .

 

 

 




 

 


 

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