تفاصيل مؤثرة لطالب جامعي يبكي حاله ويناشد أهل الخير

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يقف هائما على وجهه أمام ظروف عصيبة تحول بينه وبين إتمام تعليمه الجامعي ، حيث أن ضيق حاله يجعله يواصل الليل بالنهار ، داعيا إلى الله - جلّ وعلا - أن يساعده في التخلص من أوضاع عائلته المأساوية ، حيث ابتلاء القدر لها.
طالب جامعي (23) عاما ، يروي لـ"الوكيل الإخباري" ، تفاصيل مأساوية لحياته ، خاصّة بعد وفاة والده نحو عامين ونصف ، الأمر الذي أثقل عليه متاعب الحياة وهمومها ، حيث منزل بالإيجاز ، وأشقاؤه الذين يزيدون من وطأة معاناته ، ووالدته المريضة التي تفكر بحال أبنائها أمام مرارة الحياة، وعوزهم للقمة عيش هنيئة .
الطالب يعيش في منطقة بشرق العاصمة عمان ، ويعيل عائلته ، ويتلقى تعليمه الجامعي في تخصص هندسة مدنية ، ولكنه لا يملك قسطه الجامعي ، أمام استياء لوضعه المعيشي ، حيث لا يملكون قوت يومهم.
الشاب - نتحفظ عن ذكر اسمه - ينتظر بصيص الأمل ، من ذوي الأيادي البيضاء ، ليساعدوه في تأمين قسطه الجامعي ، والتخفيف من معاناته ، التي باتت كابوسا يسيطر على حياتهم ، فقد يُحرم من تعليمه وشقيقته كذلك ، علما أنه لا يعمل حاليا .
العائلة لا تملك رقما وطنيا ، وزادت المعاناة ، بعد وفاة "معيلها الوحيد"، حيث كان يعمل مقاولا ، واليوم تتجرّع العائلة مأساة يصعب حصر مدادها، بعد أن خلّف زوجة وأبناء لا يعلمون كيف الوصول إلى السعادة .
شاب يبكي خلال حديثه ، غير قادر على استيعاب ما يحدث حوله ، لكنه استلّ الصبر والثقة بالله سلاحا ، لمواجهة تحدّيات الحياة ومصاعبها ، وسط آماله أن يكون هنالك من يعينه.
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