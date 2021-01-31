الأحد 31-01-2021
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الأحد، 31-01-2021 11:23 ص

لا يملك رقما وطنيا ووالده متوفٍ

تفاصيل مؤثرة لطالب جامعي يبكي حاله ويناشد أهل الخير

ي
تعبيرية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يقف هائما على وجهه أمام ظروف عصيبة تحول بينه وبين إتمام تعليمه الجامعي ، حيث أن ضيق حاله يجعله يواصل الليل بالنهار ، داعيا إلى الله - جلّ وعلا - أن يساعده في التخلص من أوضاع عائلته المأساوية ، حيث ابتلاء القدر لها.

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طالب جامعي (23) عاما ، يروي لـ"الوكيل الإخباري" ، تفاصيل مأساوية لحياته ، خاصّة بعد وفاة والده نحو عامين ونصف ، الأمر الذي أثقل عليه متاعب الحياة وهمومها ، حيث منزل بالإيجاز ، وأشقاؤه الذين يزيدون من وطأة معاناته ، ووالدته المريضة التي تفكر بحال أبنائها أمام مرارة الحياة، وعوزهم للقمة عيش هنيئة  .

 

الطالب يعيش في منطقة بشرق العاصمة عمان ، ويعيل عائلته ، ويتلقى تعليمه الجامعي في تخصص هندسة مدنية ، ولكنه لا يملك قسطه الجامعي ، أمام استياء لوضعه المعيشي ، حيث لا يملكون قوت يومهم.

 

الشاب - نتحفظ عن ذكر اسمه - ينتظر بصيص الأمل ، من ذوي الأيادي البيضاء ، ليساعدوه في تأمين قسطه الجامعي ، والتخفيف من معاناته ، التي باتت كابوسا يسيطر على حياتهم ، فقد يُحرم من تعليمه وشقيقته كذلك ، علما أنه لا يعمل حاليا  .

 

العائلة لا تملك رقما وطنيا ، وزادت المعاناة ، بعد وفاة "معيلها الوحيد"، حيث كان يعمل مقاولا ، واليوم تتجرّع العائلة مأساة يصعب حصر مدادها، بعد أن خلّف زوجة وأبناء لا يعلمون كيف الوصول إلى السعادة .

 

شاب يبكي خلال حديثه ، غير قادر على استيعاب ما يحدث حوله ، لكنه استلّ الصبر والثقة بالله سلاحا ، لمواجهة تحدّيات الحياة ومصاعبها ، وسط آماله أن يكون هنالك من يعينه.

 

للتواصل :

06/5805580

 

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