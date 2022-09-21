الخميس 22-09-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي
الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين
زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان
جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد
أخبار الشركات
أخبار الشركات
احتفلوا مع ايكيا.. واكتشفوا كيف العادي صار روعة
مجموعة المطار الدولي تعقد الاجتماع ربع السنوي للجنة البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة
حزب الاتحاد يعقد لقاء لممثلي المحافظات و مرشحي غرفة تجارة عمان
مختبرات يوني لاب تعقد جلسة خبرة مجانية لكتابة السيرة الذاتية واجراء المقابلات
كورونا
كورونا
الكشف عن عارض شائع لمصابي كورونا