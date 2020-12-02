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الأربعاء، 02-12-2020 05:06 م

ثلاثينية بين لقمة عيش أبنائها وتراكم الأعباء المادية

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الوكيل الإخباري- فقر  وحسرة ، وغياب زوجها عن العائلة ،  هذا حال سيدة ثلاثينية ، بات الحزن مسيطر عليها ، وأطفالها ، نتيجة لضيق حالها.

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منار لا تملك ما يسند حالها، فهي منفصلة عن زوجها ولديها أطفال، ولا تستطيع توفير الغذاء لهم.

 

في عمان تعيش منار ، تنتظر مساعدتها في تسديد إيجار منزلها قبل طردها، فهي لا تستطيع ايفاء صاحب المنزل حقه.

 

 

منار أثقلتها الهموم وجعلتها تلجأ للمناشدة عبر موقع "الوكيل الإخباري" لعلها تخفف من معاناتها.

تحاول منار  أن تجد الأمل ، في الحفاظ على أبنائها  من البرد القارص وحمايتهم من التشرد، فلا تستطيع التخلص من ألمها الا من خلال ان تسدد إيجار منزلها.

 

وناشدت عبر موقع "الوكيل الإخباري" بمساعدتها وانقاذها من ضياعها وأبنائها.

 

للتواصل عبر الواتساب: 0790764585



 




 

 


 

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