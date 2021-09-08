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الأربعاء، 08-09-2021 03:17 م

ثلاثينية تبكي حالها وتناشد لعلاجها من الديسك

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الوكيل الإخباري - ناشدت ثلاثينية تقطن في عمان بالوقوف على حالتها الصحية نتيجة لمعاناتها من مرض بالديسك ، الامر الذي يحول دون ممارستها لحياتها بشكل طبيعي.

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ولفتت المواطنة والتي تحفّظت عن ذكر اسمها أنها متزوجة ولديها 4 أطفال ، مشيرة إلى أن ضيق الحال يحول دون علاجها الطبيعي ، ما يزيد من وطأة ألمها ومعاناتها .

 

بكاء هذه السيدة عبر "الوكيل الإخباري" يحتم على المعنيين من أطباء متخصصين ومراكز معنية في علاج أمراض "الديسك" أن يساهموا في إعادة بصيص الأمل لها ، حيث تواصل الليل بالنهار نتيجة لشدة الألم الذي بدد عنها السعادة .

 

من منبر الإنسانية نطالب من أجل تبديد حزن هذه السيدة والتي أرسلت تقاريرها الطبية التي يظهر من خلالها شدة مرضها ، وكلّ الأمل أن يكون لصوتها صدى حيث أنها لا تستطيع خدمة أطفالها وزوجها وتبقى طريحة الفراش .

 

للتواصل : 

06/5805580

 

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