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الأربعاء، 14-04-2021 12:38 م

مطلقة ولديها طفل

ثلاثينية تستنجد : أريد طرفا اصطناعيا ولا أملك الطعام

ج
تعبيرية


الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة أهل الخير ، للحصول على "طرف اصطناعي" بعد أن فقدت قدمها اليمين، قبل نحو عامين .

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وأشارت باكية لـ"الوكيل الإخباري" ، أنها "مطلقة" ، ولديها طفل (3) سنوات ، لافتة أنها تعيش في منزل أحد أقاربها بالعاصمة عمّان .

 

وأوضحت أن والديها متوفيان ، عدا على أنها لا تملك مالا ، وبالكاد تستطيع شراء مستلزمات طفلها .

 

وتمنّت من الأردنيين ، الوقوف على حالتها ، والعمل على مساعدتها خاصة في شهر رمضان المبارك .

 

حال السيدة بين ضيق الحيلة ، وطفل يبكي يبحث عما ينقصه ولا تستطيع والدته أن توفر له ما يحتاج ، وبين البحث عن مقومات العيش الكريم ولا تجده، من سكن وطعام .

 

"الوكيل الإخباري" يضع بين أيدي القرّاء هذه الحالة الإنسانية ، وكل الأمل أن يُسمع صدى لصوتها.

 

للتواصل :

06/5805580

 

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