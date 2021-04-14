ثلاثينية تستنجد : أريد طرفا اصطناعيا ولا أملك الطعام

الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة أهل الخير ، للحصول على "طرف اصطناعي" بعد أن فقدت قدمها اليمين، قبل نحو عامين .

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وأشارت باكية لـ"الوكيل الإخباري" ، أنها "مطلقة" ، ولديها طفل (3) سنوات ، لافتة أنها تعيش في منزل أحد أقاربها بالعاصمة عمّان .

وأوضحت أن والديها متوفيان ، عدا على أنها لا تملك مالا ، وبالكاد تستطيع شراء مستلزمات طفلها .

وتمنّت من الأردنيين ، الوقوف على حالتها ، والعمل على مساعدتها خاصة في شهر رمضان المبارك .

حال السيدة بين ضيق الحيلة ، وطفل يبكي يبحث عما ينقصه ولا تستطيع والدته أن توفر له ما يحتاج ، وبين البحث عن مقومات العيش الكريم ولا تجده، من سكن وطعام .

"الوكيل الإخباري" يضع بين أيدي القرّاء هذه الحالة الإنسانية ، وكل الأمل أن يُسمع صدى لصوتها.

للتواصل :

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