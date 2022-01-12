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الأربعاء، 12-01-2022 10:57 ص

ثلاثينية لديها 6 أطفال تناشد أهل الخير لمساعدتها

أمرأة


الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة ثلاثينية أهل الخير لمساعدتها بتسديد إيجار المنزل الذي تعيش فيه مع أطفالها الـ 6 في ماركا الجنوبية.

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وقالت المواطنة اليوم الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" إن زوجها يعاني العديد من الأمراض منها التصلب اللويحي و شحنات زائدة بالإضافة إلى السكري والضغط مما يعيق حركته ويمنعه من إعالة العائلة .


وبيّنت أنها بحاجة ماسة للمساعدة لتسديد ما تراكم عليها من إيجار منزل وذلك بسبب الأحوال المادية الصعبة التي تعيشها العائلة والفقر الشديد الذي تعاني منه.


ويضع موقع " الوكيل الإخباري" المناشدة أمام أهل الخير.


التواصل : 
0791196232


 




 

 


 

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