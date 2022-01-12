ثلاثينية لديها 6 أطفال تناشد أهل الخير لمساعدتها

الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة ثلاثينية أهل الخير لمساعدتها بتسديد إيجار المنزل الذي تعيش فيه مع أطفالها الـ 6 في ماركا الجنوبية.

اضافة اعلان



وقالت المواطنة اليوم الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" إن زوجها يعاني العديد من الأمراض منها التصلب اللويحي و شحنات زائدة بالإضافة إلى السكري والضغط مما يعيق حركته ويمنعه من إعالة العائلة .



وبيّنت أنها بحاجة ماسة للمساعدة لتسديد ما تراكم عليها من إيجار منزل وذلك بسبب الأحوال المادية الصعبة التي تعيشها العائلة والفقر الشديد الذي تعاني منه.



ويضع موقع " الوكيل الإخباري" المناشدة أمام أهل الخير.



التواصل :

0791196232

