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الثلاثاء، 30-11-2021 10:33 ص

جزيرة وسطية تتسبب بحوادث مرورية في عمان

شرطة سير (3)


الوكيل الاخباري- ناشد مواطنون، اليوم الثلاثاء الجهات المعنية، بضرورة وضع شواخص مرورية في منطقة رأس العين بالعاصمة عمان.

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وقال مواطن لــ "الوكيل الاخباري" إن الجزيرة الوسطية تفتقد لشواخص مرورية حيث انها تتسبب بحوادث مرورية عدة.

 

وأضاف أن الجزيرة تأثر على مدى الرؤية المتاحة أمام السائقين، حيث أنه قدم عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة لكن دون جدوى.

 

وطالب بتوفير الظروف الآمنة على الطريق التي تساعد السائق في حالة ارتكابه لأي خطأ، تجنب الوقوع في حادث مروري أو أن تكون الإصابات اقل ما يمكن في حال وقوع الحادث.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة امام الجهات المعنية.

 

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