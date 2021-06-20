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الأحد، 20-06-2021 02:06 م

أمام "المياه والري"

' جورة الفرس ' في عمان بلا مياه منذ 10 سنوات

مياه
توضيحية


الوكيل الإخباري - عبّر المواطن منصور رمضان عن استيائه حيال افتقار منطقة جورة الفرس ، التابعة لـ" أبو علندا" بالعاصمة عمان للمياه ، منذ نحو (10) سنوات .

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ولفت رمضان ، الأحد لـ"الوكيل الإخباري" ، أن أهالي المنطقة ، يقومون بشراء صهاريج مياه ، لسدّ احتياجاتهم ، منوّها أنه تمّ مراجعة الجهات المعنية في هذا الشأن دون جدوى، وعلى مدار سنوات .

 

وأوضح ، أن المنطقة تقع "خارج التنظيم" ، بالرغم من توافر الخدمات الرئيسية كالكهرباء ، والطرق ، وزاد " نحو 75 منزلا ، يعانون من عدم توفّر المياه".

 

"وناشد رمضان ، وزارة المياه والري ، للوقوف على الأمر بأسرع وقت ممكن ، لوضع حدّ لمعاناتهم التي باتت تزداد ، دون سماع صوت لنداءاتهم المتكررة ، حيث الجهد النفسي والإرهاق المادي ، حيال ذلك .

 

من منبر "الوكيل الإخباري" نضع الشكوى أمام المعنيين ، من منطلق الواجب والمسؤولية ، حيال المواطنين .

 

 

 




 

 


 

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