الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 24-05-2021 02:40 م

حل مشكلة انقطاع المياه عن عجلون بعد متابعة الوكيل الاخباري

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - وصلت لدى الوكيل الاخباري شكاوى حول انقطاع المياه عن مناطق في محافظة عجلون .

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الوكيل الاخباري تواصل مع الجهات المعنية والتي قامت بدورها على الفور بالاستجابة للشكاوى وعمل الاجراء المناسب .

 

وبعد التواصل مع شركة مياه اليرموك والتي تابعت حل المشكلة اصدرت بيانا توضيحيا حول انقطاع المياه وقالت " قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني انه تم اعادة تشغيل نبع عين القنطرة في محافظة عجلون بعد التوقف الوجوبي لمدة أسبوع حيث اشارت النتائج الميكروبيولوجية إلى مطابقتها للمعايير الميكروبيولوجية للمياه الخام من الفئة الثالثة وقد تم أخذ الموافقة من مدير صحة محافظة عجلون على تشغيل النبع " .

 




 

 


 

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