حي في المفرق يعاني من انقطاع المياه منذ 4 سنوات

الوكيل الإخباري- ناشد المواطن ناجي الشرعه،الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة انقطاع المياه في بلدة بريقا الحي الشمالي بمحافظة المفرق .

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وقال الشرعه لـ "الوكيل الإخباري" إنه يعاني من مشكلة عدم وصول المياه إلى الحي منذ 4 سنوات، مبينا أنه قدم عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة لكن دون جدوى.



وأضاف أن الجهات المعنية ترد على الشكوى بانه سيتم تمديد خطوط مياه جديدة في المنطقة، منوها أنها "وعود بلا فعل".



وأشار المواطن إلى أنه يشتري المياه على حسابه الشخصي، ما يشكل عبئا ماديا عليه.



بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام الجهات المسؤولة.

