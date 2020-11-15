خمسيني يصرخ من ضيق حاله في عمان

الوكيل الإخباري- محمد العمري، خمسيني متزوج، يقطن في منزل بمنطقة طبربور في العاصمة عمان، ولديه 6 أبناء، وقد تكالبت عليه الحياة، إلى أن وصل الحال إلى عدم امتلاكه قوت يومه.



ويعاني العمري من عدم توفير الغذاء لأبنائه، حيث أنه لا يملك ثمن الخبز، فهو عاجز عن تأمين سبل الحياة الكريمة لعائلته لضيق حاله.



وقال لـ "الوكيل الإخباري" إنه كان يعمل في مطعم منذ 3 أشهر وتم انهاء خدماته، حيث أنه حاول مرارا البحث عن وظيفة، دون جدوى.



وناشد العمري عبر " الوكيل الإخباري" أهل الخير بمساعدته، بتوفير مقومات الحياة له ولعائلته البسيطة، مبينا أنه لا يستطيع حمايتهم من البرد القارس.





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