دموع وألم وحسرة .. معاناة الطفل أيهم ومناشدة عاجلة لتوفير حذاء طبي

الوكيل الإخباري- أيهم سالم يبلغ من العمر سنتين ، يعاني من خلع الولادة، حيث أنه مهدد أن يصاب بالإعاقة الحركية اذ لم يتلقى العلاج بأسرع وقت.
وقال والده لـ "الوكيل الإخباري" إن أيهم بحاجة إلى حذاء طبي وصورة أشعة ، مبينا أنه لا يمتلك تأمين صحي .
وأشار إلى أن ضيق الحال يحول دون قدرته على توفير الحذاء لابنه ، ما يزيد من وطأة ألمه ومعاناته حيث أنه بالكاد يوفر لقمة العيش لعائلته.
وبدا على صوته مدى الألم والحاجة الماسة لشراء الحذاء، والتي تصل تكلفته إلى 150 دينارا ، وقال "أتمنى من أهل الخير مساعدتي لأرى أيهم يمشي بسهولة ويسر".
مناشدة والد ايهم امام أهل الخير للوقوف على حالة الطفل الذي بات رهن الاعاقة الحركية ، ومدى الحاجة لمتابعة حالته الصحية.
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