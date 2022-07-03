دموع وألم وحسرة .. معاناة الطفل أيهم ومناشدة عاجلة لتوفير حذاء طبي

الوكيل الإخباري- أيهم سالم يبلغ من العمر سنتين ، يعاني من خلع الولادة، حيث أنه مهدد أن يصاب بالإعاقة الحركية اذ لم يتلقى العلاج بأسرع وقت.

اضافة اعلان



وقال والده لـ "الوكيل الإخباري" إن أيهم بحاجة إلى حذاء طبي وصورة أشعة ، مبينا أنه لا يمتلك تأمين صحي .



وأشار إلى أن ضيق الحال يحول دون قدرته على توفير الحذاء لابنه ، ما يزيد من وطأة ألمه ومعاناته حيث أنه بالكاد يوفر لقمة العيش لعائلته.



وبدا على صوته مدى الألم والحاجة الماسة لشراء الحذاء، والتي تصل تكلفته إلى 150 دينارا ، وقال "أتمنى من أهل الخير مساعدتي لأرى أيهم يمشي بسهولة ويسر".



مناشدة والد ايهم امام أهل الخير للوقوف على حالة الطفل الذي بات رهن الاعاقة الحركية ، ومدى الحاجة لمتابعة حالته الصحية.



للتواصل: 0791551830

أو الاتصال على رقم موقع الوكيل الاخباري: 0790101406