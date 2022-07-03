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الوكيل الاخباري
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الأحد، 03-07-2022 02:36 م

دموع وألم وحسرة .. معاناة الطفل أيهم ومناشدة عاجلة لتوفير حذاء طبي

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الوكيل الإخباري- أيهم سالم يبلغ من العمر سنتين ، يعاني من خلع الولادة، حيث أنه مهدد أن يصاب بالإعاقة الحركية اذ لم يتلقى العلاج بأسرع وقت.

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وقال والده لـ "الوكيل الإخباري" إن أيهم بحاجة إلى حذاء طبي وصورة أشعة ، مبينا أنه لا يمتلك تأمين صحي .


وأشار إلى أن ضيق الحال يحول دون قدرته على توفير الحذاء لابنه ، ما يزيد من وطأة ألمه ومعاناته حيث أنه بالكاد يوفر لقمة العيش لعائلته.


وبدا على صوته مدى الألم والحاجة الماسة لشراء الحذاء، والتي تصل تكلفته إلى 150 دينارا ، وقال "أتمنى من أهل الخير مساعدتي لأرى أيهم يمشي بسهولة ويسر". 


مناشدة والد ايهم امام أهل الخير للوقوف على حالة الطفل الذي بات رهن الاعاقة الحركية ، ومدى الحاجة لمتابعة حالته الصحية.

للتواصل: 0791551830 

أو الاتصال على رقم موقع الوكيل الاخباري: 0790101406

 




 

 


 

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