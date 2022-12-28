دموع وألم وحسرة .. معاناة طفلين لا يبصران في الليل بإربد ومناشدة عاجلة للعلاج

الوكيل الإخباري- قصة ألم وحسرة لعائلة تقطن في محافظة إربد (أحمد ويامن) طفلين في عمر الـ12 و14 عام ، يعانيان من مرض العشى الليلي، حيث أنهم مهددين بفقد بصرهم اذا لم يتلقوا العلاج بأسرع وقت.

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وقال والدهم لـ "الوكيل الإخباري"إنهم بحاجة إلى إجراء عملية تثبيت قرنية، ليستطيعان الرؤية بشكل أفضل حيث انهما يفقدان البصر بشكل كامل خلال الليل وفق حديثه.



وبين أن أولاده يواجهان مرارة الحياة وهما في مقتبل العمر، حيث أن العملية يمكن اجراؤها في الأردن لكنه ضيق حاله يحول دون ذلك.



وبدا على صوته مدى الألم والحاجة الماسة لعلاج اولاده وقال " أتمنى من أهل الخير مساعدتي لأرى أبنائي بخير".



الاب يعمل عامل وطن في محافظة إربد، وبالكاد يسد رمق عائلته.

مناشدة لأهل الخير ، برسم السعادة لهذه العائلة.

للتواصل: 0777664371