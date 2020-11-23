سائقو سرافيس اربد عمان ... شكاوى تتزايد و استغلال غير مبرر لجيوب المواطنين

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اشتكى عدد من المواطنين عبر الوكيل الاخباري من مشكلة وصلت الى حد الاستغلال لجيوب المواطنين تحت ذرائع واهية واسباب غير منطقية .

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حيث اشتكى مواطنون من استغلال سائقي سرافيس التاكسي خط اربد عمان برفع الاجرة على المواطنين بطريقة غير قانونية وبشكل كبير .

وقال احد المواطنين للوكيل الاخباري ان اجرة سرفيس التاكسي لخط اربد عمان هي 3 دنانير ولكن وفي واقع الامر فان غالبية السواقين ياخذون 4 دنانير من الركاب بحجة غلاء المعيشة او تاخر الوقت .

وقال مواطنون ان الاستغلال في رفع الاجرة يكون في ساعات الصباح الباكر والليل المتاخر حيث تصل في بعض الاوقات الاجرة الى اكثر من 4 دنانير على الراكب الواحد .

وطالب المواطنون الجهات المعنية بايجاد حل سريع لهذه المشكلة القديمة الجديدة .



