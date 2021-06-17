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الخميس، 17-06-2021 11:38 ص

فقر ومرض وجوع

سبعيني يناشد أهل الخير بعد أن سيطر الجوع على عائلته

كبير
توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - قسوة الحياة أجبرته على مناشدة أهل الخير ، نتيجة لحالته الصحية التي تحول دون حركته بشكل طبيعي ، أو التمكّن من شرب الماء، دون مساعدة من الأخرين .

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سبعيني يقطن في إحدى المحافظات ، أرهقه الفقر وأعياه المرض ، على وقع "تخلّي" أبناؤه عنه، وعلى وقع إيجار منزل متراكم ، وفواتير الكهرباء التي باتت تتراكم ، نتيجة لحالته المادية "المؤسفة" ، التي جعلته رهين التفكير .

 

"الوكيل الإخباري" تحدّث مع هذا المواطن الأردني - نتحفّظ عن ذكر اسمه - حيث لا يجد كسرة خبز في منزله ، فزوجته وابنته العشرينية ، تفكران بكيفية إنقاذ المنزل من الانهيار النفسي.

 

المواطن أصبحت دمعته حاضرة في عينيه ، أمام غبار الزمن الذي جعله يناشد في سبيل جوع أضحى مسيطرا على الموقف، حيث الأوراق الثبوتية التي ترافقه ، لتكون معزّزة لحالته التي انعكست على جسده الكهل .

 

ومن منبر " الوكيل الإخباري" ، نطالب ذوي الأيادي البيضاء من أجل تبديد غمام الحزن ، عن هذه العائلة " وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" .

 

للتواصل : 

06/5805580

 




 

 


 

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