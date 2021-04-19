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الإثنين، 19-04-2021 02:21 م

ستينية تناشد بتأمين غذاء لها في صويلح

امراء


الوكيل الإخباري - ناشدت ستينية أهل الخير في الشهر الفضيل بتأمين مواد تموينية لها نتيجة لضيق حالها.
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وقالت المواطنة لـ " الوكيل الإخباري" أن حالتها المادية تتطلب المساعدة لسد رمق جوعها ، مشيرة إلى أنها تعاني من أمراض في القلب وإعاقة جسدية تحول دون تمكنها من الحركة.

وأضافت أن كان لديها ابن قد فارق الحياة عام (2013)،وهي الآن تعيش لوحدها في منزلها الواقع بمنطقة صويلح، الحي الشرقي في العاصمة عمان.

ومن منبر موقع " الوكيل الإخباري" نضع هذه المناشدة أمام أهل الخير في الأيام الفضيلة لما فيها من أجر عظيم.

للتواصل :
5805580

 




 

 


 

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