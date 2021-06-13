الأحد 13-06-2021
الوكيل الاخباري

الصحة المصرية تحسم جدل تطعيم الحوامل والأطفال باللقاح المضاد لكورونا

مدير الأحوال المدنية لـ الوكيل : قرار جديد خلال أيام

خيبة أمل في الجزائر مع أول انتخابات تشريعية بعد بوتفليقة

بيان هام صادر عن حماية المستهلك

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع كتلة حارة

انتهاء التسجيل لرياض الأطفال بالمدارس الحكومية

التربية : ندرس مسودة البروتوكول الصحي للدوام الوجاهي

ستيني يعاني المرض والفقر والجوع ومناشدة لأهل الخير

الجيش يفتح باب التجنيد اعتبارا من الأحد القادم

مدينة صينية تنشر طائرات بدون طيار لإبقاء الناس داخل منازلهم

عاجل

مدير الأحوال المدنية لـ الوكيل : قرار جديد خلال أيام

الأحد، 13-06-2021 11:23 ص

لديه 5 أبناء

ستيني يعاني المرض والفقر والجوع ومناشدة لأهل الخير

ست
تعبيرية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يعاني الألم ، والفقر ، والجوع يعاني ويحاول أن يبحث عن بصيص أمل ، لعلّ ذلك يخفف وطأة معاناته القاسية ، حيث أضحى "أبو مصطفى" يواصل الليل بالنهار ، من أجل الدعاء لله - عزّوجل - أن "يلملم" قسوة الحياة .

اضافة اعلان
 

"أبو مصطفى" ، تحدّث إلى "الوكيل الإخباري " ، بصوت مغموس بالحزن ، أمام قلة حيلته ، حيث لديه (5) أبناء ، اثنين منهما يعانيان من صعوبة التعلم ، علما أنه من أبناء قطاع غزة ، الأمر الذي يزيد الأمر صعوبة .

 

"قمت بإجراء عمليات متعددة ، وأعاني من أمراض عدة ، حيث القلب ، السكري ، الضغط ، كما انني أُصبت بعدد من الجلطات حالت دون تمكني من العمل، والآن لا يوجد دخل شهري لعائلتي ، نتيجة لجائحة كورونا ، حيث أنني عامل مياومة " ، وفق ما قاله .

 

وأشار إلى أنه بالكاد يتوافر في المنزل ، كسرة خبز ، حيث أنه يقطن في منزل للإيجار، وحاجة أبنائه للطعام ، أمام فواتير للمياه والكهرباء المتراكمة التي أثقلت كاهله ، فأصبح يعاني الألم أكثر .

 

رجل يصارع في حياته من أجل لقمة عيش كريمة ، ومناشدة لذوي الأيادي البيضاء، من أجل الوقوف إلى جانب هذا الرجل ، الذي بات يرى النهار ليلا ، نتيجة لعتمة حياته .

 

للتواصل :

06/5805580 

0785242816

 




 

 


 

إقرأ ايضا
هع

سوريا .. طفلة تتجرّع ألم السرطان ومناشدة أمام الملك

مناشدة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم في مستشفى الجامعة

مياه

عمان .. إسكان الصيادلة لا بواكي له يا ' وزارة المياه '

أسباب_مشكلة_كثرة_النفايات

مكرهة صحية أمام منزل في الكورة_صورة

دم

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

تبرع بالدم

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم