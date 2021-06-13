ستيني يعاني المرض والفقر والجوع ومناشدة لأهل الخير

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يعاني الألم ، والفقر ، والجوع يعاني ويحاول أن يبحث عن بصيص أمل ، لعلّ ذلك يخفف وطأة معاناته القاسية ، حيث أضحى "أبو مصطفى" يواصل الليل بالنهار ، من أجل الدعاء لله - عزّوجل - أن "يلملم" قسوة الحياة .

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"أبو مصطفى" ، تحدّث إلى "الوكيل الإخباري " ، بصوت مغموس بالحزن ، أمام قلة حيلته ، حيث لديه (5) أبناء ، اثنين منهما يعانيان من صعوبة التعلم ، علما أنه من أبناء قطاع غزة ، الأمر الذي يزيد الأمر صعوبة .

"قمت بإجراء عمليات متعددة ، وأعاني من أمراض عدة ، حيث القلب ، السكري ، الضغط ، كما انني أُصبت بعدد من الجلطات حالت دون تمكني من العمل، والآن لا يوجد دخل شهري لعائلتي ، نتيجة لجائحة كورونا ، حيث أنني عامل مياومة " ، وفق ما قاله .

وأشار إلى أنه بالكاد يتوافر في المنزل ، كسرة خبز ، حيث أنه يقطن في منزل للإيجار، وحاجة أبنائه للطعام ، أمام فواتير للمياه والكهرباء المتراكمة التي أثقلت كاهله ، فأصبح يعاني الألم أكثر .

رجل يصارع في حياته من أجل لقمة عيش كريمة ، ومناشدة لذوي الأيادي البيضاء، من أجل الوقوف إلى جانب هذا الرجل ، الذي بات يرى النهار ليلا ، نتيجة لعتمة حياته .

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