الثلاثاء 05-10-2021
الوكيل الاخباري

مركز صحي الزعتري سيبقى مفتوحاً أمام متلقي الخدمة

تدريب لمرتبات الأمن العام حول ضمانات المحاكمة العادلة

جامعة آل البيت تطلق نسخة جديدة من منصة التعلم الإلكتروني

الحكومة : لا تغيير على اشتراطات السلامة بالمدراس والأسواق والمساجد

اختتام بطولة الشطرنج لطلبة مدارس المزار الشمالي

السيسي يصدر قرارا بشأن قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش المصري

شكرا سيدنا... الأردنيون يردون على الشائعات بطريقتهم الخاصة

الطباع يدعو لإعادة النظر في استمرارية فرض أوامر الدفاع

نقابة أصحاب الشاحنات: حركة الشحن متواضعة مع العراق وسوريا لكنها مبشرة

الأمم المتحدة: نحو 900 مراقب دولي سيراقبون الانتخابات العراقية

الثلاثاء، 05-10-2021 01:14 م

سرطان الدم يسيطر على طفل ووالده : ساعدوني فابني يموت - صورة

رؤية-شخص-يبكي-في-المنام-للعزباء-1
الطفل حسن محمد الراضي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - قصة ألم وحسرة لطفل بعمر الزهور (5 ) سنوات حيث أنه سوري الجنسية ، يعاني من مرض سرطان الدم ( لوكيميا ) ، حيث أن حياته مهددة ، على وقع بكاء والديه اللذين أضحيا يواصلان الليل بالنهار للدعاء لابنهما "محمد" .

اضافة اعلان

 

يروي حسن الراضي - والد الطفل - معاناته نتيجة لحالة طفله ، وقال " ابني بحاجة إلى عملية زراعة نخاع شوكي ، وهذا يتطلب مبلغا هائلا من المال وأنا بالكاد أملك المال ولا أملك تأمينا صحيا لكوني سوري  " .

 

صوت مغموس بالألم على فلــذة كبده ، حيث أنه يعمل عامل مياومة في محافظة المفرق ، وبالكاد يسد رمق عائلته ، فقد قدم من سوريا منذ عام 2011 ، وبدأ بالعمل من أجل لقمة عيش كريمة ، حيث التزاماته تحت وطأة الألم والفقر والغربة  .

 

مناشدة عاجلة أمام الجهات المعنية للوقوف على طالة الطفل محمد الذي بات رهين المرض ، ولم يشفع المرض لبراءته ، بل داهم جسده الغض ، فقسى السرطان عليه أمام هول ما يعانيه هذا الطفل .

 

بصيص أمل لمساعدة الطفل ، من منطلق " وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" ، حيث الصورة المبكية التي تختزل كافة الكلمات بشأن حالته المأساوية ، حيث نظرات شقيقيه التي تعبر عن الكثير من الأحزان لما يعانيه محمد  .

 

للتواصل : 

06/5805580 

٠٧٩٧٦٢٥٦٩٩

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عشرينية

عشرينية أثقلتها الظروف القاسية وتناشد أهل الخير

382373398810101

أربعينية في خطر بمعان ومناشدة عاجلة أمام الصحة

920212212581656443158

انقطاع المياه عن حي في السلط والوزارة تتابع

main_image60279f3db8325

شكوى من انقطاع المياه في طبربور والوزارة تتابع

2202017121226385344816

انقطاع المياه عن منطقة في عمان والوزارة تتابع

9202123104317826026629

مدرسة تشكل ازعاج للسكان في عمان والوزارة تتابع

أخبار متعلقة
242242012_350731813455935_3441251236287225500_n

شارع ترابي يلحق الضرر بالمركبات في المفرق- صورة