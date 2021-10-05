سرطان الدم يسيطر على طفل ووالده : ساعودني فابني يموت - صورة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - قصة ألم وحسرة لطفل بعمر الزهور (5 ) سنوات حيث أنه سوري الجنسية ، يعاني من مرض سرطان الدم ( لوكيميا ) ، حيث أن حياته مهددة ، على وقع بكاء والديه اللذين أضحيا يواصلان الليل بالنهار للدعاء لابنهما "محمد" .

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يروي حسن الراضي - والد الطفل - معاناته نتيجة لحالة طفله ، وقال " ابني بحاجة إلى عملية زراعة نخاع شوكي ، وهذا يتطلب مبلغا هائلا من المال وأنا بالكاد أملك المال ولا أملك تأمينا صحيا لكوني سوري " .

صوت مغموس بالألم على فلــذة كبده ، حيث أنه يعمل عامل مياومة في محافظة المفرق ، وبالكاد يسد رمق عائلته ، فقد قدم من سوريا منذ عام 2011 ، وبدأ بالعمل من أجل لقمة عيش كريمة ، حيث التزاماته تحت وطأة الألم والفقر والغربة .

مناشدة عاجلة أمام الجهات المعنية للوقوف على طالة الطفل محمد الذي بات رهين المرض ، ولم يشفع المرض لبراءته ، بل داهم جسده الغض ، فقسى السرطان عليه أمام هول ما يعانيه هذا الطفل .

بصيص أمل لمساعدة الطفل ، من منطلق " وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" ، حيث الصورة المبكية التي تختزل كافة الكلمات بشأن حالته المأساوية ، حيث نظرات شقيقيه التي تعبر عن الكثير من الأحزان لما يعانيه محمد .

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