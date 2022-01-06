سقط من أعلى عمارة في إربد.. عشريني يناشد ويستنجد

الوكيل الإخباري -براءة الشلالدة

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ناشد الشاب خالد النعيمي لمساعدته بتأمين علاجه بعد أن تعرض لحادث سقوط من أعلى عمارة أدى إلى كسر الحوض بالإضافة إلى كسر 5 فقرات بالعمود الفقري .



وأضاف الشاب اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" أنه غير قادر على الحركة أو تأمين تكاليف علاجه أو أدويته منوها أن والديه كبار بالسن ولا يوجد لديه معين.



علما أن الشاب يسكن في إربد ويبلغ عمره 22 عاما حيث زود الوكيل الإخباري بكافة التقارير الطبية التي تثبت سوء صحته إثر الحادث الذي تعرض له قبل عدة أشهر .



ويضع موقع " الوكيل الإخباري" المناشدة أمام أهل الخير لمساعدة الشاب .



للتواصل : 0776761453

