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الإثنين، 18-09-2023 01:55 م

سكان الإسكان المجاور لحي الحناحنة يطالبون بإيصال الخدمات الأساسية

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الوكيل الإخباري - شكا سكان الإسكان المجاور لحي الحناحنة الواقع ضمن اختصاص بلدية عين الباشا من افتقار المنطقة للخدمات منذ سنوات طويلة رغم الشكاوى والمطالبات التي تقدموا بها.

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وقالوا في شكواهم التي وصلت لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك ٩٦ قطعة أرض سكنية منظمة سكن (ج) بلا خدمات وخاصة الأساسية مثل الإنارة وخطوط المياه والشوارع المعبدة علما بأن أصحاب هذه البيوت حاصلين على إذن أشغال ومرخصين بشكل قانوني.

 

وأضافوا أن معاناتهم تزداد خلال فصل الشتاء بسبب الشوارع الترابية وعدم تمكنهم من الوصول إلى منازلهم بسهولة بالإضافة إلى معاناتهم من عدم وصول بائعي أسطوانات الغاز وتنكات الماء، وفي فصل الصيف يعانون من الغبار والحشرات والرائحة المنبعثة من العبارة الموجودة بالقرب من المنطقة كونها مكشوفة وهناك تفريغ شبه يومي للتنقية المحيطة بها.

 

وأشاروا إلى أن الظلام يسود المنطقة ليلا نظرا لعدم توفر الإنارة مما تثير القلق وتسبب الازعاج للأهالي وخاصة النساء والأطفال.

 

ودعوا بلدية عين الباشا إلى تعبيد الشوارع ورفد المنطقة بأعمدة الإنارة للنهوض بالمنطقة.

 




 

 


 

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