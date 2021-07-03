سنيورة 'متعفنة ' في أحد مولات الزرقاء

الوكيل الإخباري - حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري" شكوى من مواطن يقطن في محافظة الزرقاء ، مفادها ، شراؤه لعبوة "سنيورة" تالفة ، تابعة لإحدى الشركات الغذائية المعروفة في المملكة.

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ولفت المواطن ، السبت ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه قام بشراء العبوة ، بتاريخ 21/6 ، حيث وجد "عفن" - الصورة نتحفّظ عن نشرها - ، الأمر الذي حداه إلى التواصل مع الشركة ، التي لم تأبه لشكواه ، على حدّ تعبيره .

وبيّن ، أنه قام بشرائها من أحد " المولات " في المحافظة ، منوّها أن أطفاله تناولوا من "العبوة"، دون إصابتهم بأذى.

وطالب المواطن، المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالوقوف على الأمر ، علما أن "الوكيل الإخباري" يتحفّظ على كافة المعلومات بهذا الشأن .

ومن منبر "الوكيل الإخباري" ، نطالب "الغذاء والدواء" بالتحرّك العاجل حيال ذلك ، حيث أن الأمر يتعلّق بصحة المواطنين وسلامتهم .