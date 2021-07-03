السبت 03-07-2021
الوكيل الاخباري

1.4 مليون متر مكعب من المياه سحبت نتيجة اعتداءات على الخطوط في 2020

استراتيجية وطنية لقطاع التعدين والثروات المعدنية قريباً

فلسطين .. إعلان حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا

لجنة وزارية ستقدم تقريراً مفصلاً للخصاونة عن حال القطاعات كافة ومعالجة مشاكلها

لا وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

لجنة الإصلاح 'لم تبحث' أعداد المقاعد أو توزيعها في قانون الانتخاب

متلقي الجرعتين المغايرتين يرفض فحص النخاع الشوكي وجميع فحوصه الأخرى سليمة

النجار: نتعامل مع التزويد المائي للصيف بمسؤولية ولاداعي للقلق

المملكة تشهد أحداثا ساخنة صباح اليوم

الأمن ينفي رفع قيمة مخالفات السير

السبت، 03-07-2021 11:36 ص

أمام "الغذاء والدواء"

سنيورة 'متعفنة ' في أحد مولات الزرقاء

سنيورة
تعبيرية


الوكيل الإخباري - حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري" شكوى من مواطن يقطن في محافظة الزرقاء ، مفادها ، شراؤه لعبوة "سنيورة" تالفة ، تابعة لإحدى الشركات الغذائية المعروفة في المملكة.

اضافة اعلان

 

ولفت المواطن ، السبت ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه قام بشراء العبوة ، بتاريخ 21/6 ، حيث وجد "عفن" - الصورة نتحفّظ عن نشرها - ، الأمر الذي حداه إلى التواصل مع الشركة ، التي لم تأبه لشكواه ، على حدّ تعبيره .

 

وبيّن ، أنه قام بشرائها من أحد " المولات " في المحافظة ، منوّها أن أطفاله تناولوا من "العبوة"، دون إصابتهم بأذى.

 

وطالب المواطن، المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالوقوف على الأمر ، علما أن "الوكيل الإخباري" يتحفّظ على كافة المعلومات بهذا الشأن .

 

ومن منبر "الوكيل الإخباري" ، نطالب "الغذاء والدواء" بالتحرّك العاجل حيال ذلك ، حيث أن الأمر يتعلّق بصحة المواطنين وسلامتهم .

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مفقودات

مناشدة للعثور على محفظة فُقدت في عمان

مولد

مناشدة عاجلة للتبرع بمولد أكسجين

1026556284_0_47_1024_600_1000x541_80_0_0_efffc8ec8681f1e6eaf66c1cbbb6d411

حي في جبل المريخ بلا مياه منذ 3 أسابيع

مناشدة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم في مستشفى الأمير حسين بالبقعة

بون

مواطن يناشد لتأمين دواء (BOSENTAS 125 ) لطفله

720193114106876377423

مناشدة للتبرع بالدم