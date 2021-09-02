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الخميس، 02-09-2021 02:19 م

سورية تعاني من سرطان الدماغ ومناشدة عاجلة لإنقاذها

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - فرّ من ويلات الحرب من بلده سوريا ،  على وقع معاناته وحسراته ، بعد أن قدم إلى الأردن منذ عام 2015، واليوم يواجه مرارة الحياة، بعد إصابة زوجته بسرطان في الدماغ .

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يروي محمد أحمد الخميس لـ"الوكيل الإخباري" ، تفاصيل معاناته ، حيث مرض زوجته (28 عاما) والتي تصارع الحياة وأطفاله الأربعة الذين يبكون والدتهم بعد غياب حضنها عنهم ، يلتمسون الحنان من والدهم الذي أثقلته الهموم .

 

يقول " أعمل في مجال الزراعة وبالكاد أستطيع أن أوفر لأطفالي قوت يومهم ، وما زاد معاناتي مرض زوجتي العصيب ، الذي جعلني أواصل الليل بالنهار للتفكير في بصيص أمل يساهم في رفع معاناة زوجتي ".

 

ولفت أنه راجع مركز الحسين للسرطان إلا أن عوزه حال دون تمكّنه من إجراء عملية جراحية عاجلة لزوجته ، ما فاقم الأمر وزاد حالتها سوءا .

 

يبكي حاله مناشدا ذوي الأيادي البيضاء لمساعدته لإجراء عملية لزوجته والتبرع ، حيث  تتواجد في المنزل ، تنتظر الأمل من أهل الخير بالدعاء لله عزوجل أن ينقذها من قسوة ألمها .

 

من منبر "الوكيل الإخباري" نناشد من أجل الوقوف إلى جانب هذه العائلة حيث أطفال يبكون ووالدهم الذي يعيش بين فكي الفقر وزوجته التي تعتصر ألما وحسرة. 

 

0790971453

06/5805580

 

 

 

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