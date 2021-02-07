سيدة تبكي : أطفالي بين البرد والجوع

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يصعب وصف ما تعانيه ، يصعب أن تجد أطفالها يرتعشون من البرد ، نتيجة لعدم توافر ملابس تقيهم قسوة الشتاء ، و"أغطية" تساهم في التخفيف من وطأة المعاناة ، عدا عن بكائهم المستمر لعدم وجود ما يسدون رمق جوعهم .



تروي والدة الأطفال - نتحفّظ عن ذكر اسمها - لـ"الوكيل الإخباري" ، معاناة مريرة مع الفقر ، والجوع ، على وقع بكائها ، علما أنها قد انفصلت عن زوجها ، وعيشها في منزل مُهدّدة بالطرد منه .



تقول " بدأ دوام المدارس ، ولم أتمكّن من شراء مستلزماتها لأطفالي ، فأنا لا أملك ثمن الخبز ، ولا أملك ما يقيني وأطفالي برد الشتاء ، كما أن حالي لا يسرّ عدو ولا صديق ، وأحصل على الطعام من أهل الخير " .



أوضاع الأطفال الثلاثة ، ووالدتهم ، مشاهد قاسية ، ويصعب حصر معالم الحزن واليأس فيها ، فالبرد يسيطر على أجسادهم والجوع يسيطر على أمعائهم الخاوية ، فيستدفئون باحتضانهم لبعض ، علّ ذلك يساهم في توفير الدفء لهم .



قصّة هذه العائلة ، بحاجة للنظر إليها ، والعمل من أجل مساعدتها والتبرّع لها ، من منطلق " وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".



مناشدة لأصحاب الأيادي البيضاء ، من أجل المساهمة في إعادة بصيص الأمل لهذه المواطنة ، التي تواصل الليل بالنهار من أجل أطفالها .



للتواصل:

06/5805580

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