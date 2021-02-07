الأحد 07-02-2021
الوكيل الاخباري
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد - اسماء

متعب السقار يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح - صور

قعوار لـ الوكيل : خسائر قطاع القرطاسية نحو 100 مليون دينار

التربية لـ الوكيل : نرصد تسجيل اصابات كورونا في المدارس والوضع مطمئن

سيدة تبكي : أطفالي بين البرد والجوع

عبيدات يتحدث عن خيارات الحظر الشامل

أردنيون يتمنون استمرار التعليم الوجاهي

توجيهات عاجلة من الديوان الملكي بشأن الفنان متعب السقار

3 وفيات بحادث مروع في عمان

بيان هام من الضمان الاجتماعي

الأحد، 07-02-2021 01:44 م

مناشدة لأصحاب الأيادي البيضاء

سيدة تبكي : أطفالي بين البرد والجوع

ت
تعبيرية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يصعب وصف ما تعانيه ، يصعب أن تجد أطفالها يرتعشون من البرد ، نتيجة لعدم توافر ملابس تقيهم قسوة الشتاء ، و"أغطية" تساهم في التخفيف من وطأة المعاناة ، عدا عن بكائهم المستمر لعدم وجود ما يسدون رمق جوعهم .

تروي والدة الأطفال - نتحفّظ عن ذكر اسمها - لـ"الوكيل الإخباري" ، معاناة مريرة مع الفقر ، والجوع ، على وقع بكائها ، علما أنها قد انفصلت عن زوجها ، وعيشها في منزل مُهدّدة بالطرد منه .

تقول " بدأ دوام المدارس ، ولم أتمكّن من شراء مستلزماتها لأطفالي ، فأنا لا أملك ثمن الخبز ، ولا أملك ما يقيني وأطفالي برد الشتاء ، كما أن حالي لا يسرّ عدو ولا صديق ، وأحصل على الطعام من أهل الخير " .

أوضاع الأطفال الثلاثة ، ووالدتهم ، مشاهد قاسية ، ويصعب حصر معالم الحزن واليأس فيها  ، فالبرد يسيطر على أجسادهم والجوع يسيطر على أمعائهم الخاوية ، فيستدفئون باحتضانهم لبعض ، علّ ذلك يساهم في توفير الدفء لهم .

قصّة هذه العائلة ، بحاجة للنظر إليها ، والعمل من أجل مساعدتها والتبرّع لها ، من منطلق " وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".

مناشدة لأصحاب الأيادي البيضاء ، من أجل المساهمة في إعادة بصيص الأمل لهذه المواطنة ، التي تواصل الليل بالنهار من أجل أطفالها .

للتواصل: 
06/5805580

اضافة اعلان
 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
AWN_ce8479eb-bimage_story

فقدان محفظة في الزرقاء

c196590c-35fb-4c73-a38c-66517c9ce836

أمانة عمان تستجيب لشكوى عرضها الوكيل الاخباري

241355 (1)

خط مياه مكسور منذ شهر في مدخل مدينة السلط - صور

3202025112735488161184

مواطن يناشد مدير الامن العام : تخالفت وانا مظلوم - وثائق

نت

مناشدة للتبرع بالدم في مستشفى الجامعة الأردنية

تبرع

مناشدة للتبرع بالدم في مستشفى الحسين للسرطان