سيدة تصارع الموت وتصرخ من ضيق حالها في عمان

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- ام وصفي، اربعينية متزوجة، تقطن في منزل غير مجهز، ولديها 5 أبناء، وقد تكالبت عليها الحياة، إلى أن وصل الحال إلى عدم امتلاكها قوت يومها.

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أم وصفي تعاني من عدم توفير الغذاء لأبنائها، حيث أنها لا تملك ثمن تسديد فاتورة الكهرباء، فزوجها عاجز عن تأمين سبل الحياة الكريمة لعائلته لضيق حاله.

وناشدت ام وصفي أهل الخير لمساعدتها على تسديد فواتير الكهرباء التي تبلغ قيمتها 1182 دينارا والتي تقيم بمنطقة ماركا الجنوبية في العاصمة عمان.

وقالت أنها محرومة من الاضاءة منذ شهرين، حيث أنها تعيش وأبنائها على ضوء الشمعة، بسبب عدم قدرتها على تسديد المبلغ.

وأشارت أم وصفي إلى أن ابنائها يعانون من مرض انفصام عقلي مزمن بالاضافة الى اعاقات جسدية، وزوجها مصاب بالديسك الشديد.

من موقع "الوكيل الإخباري" نناشد أهل الخير ، ليكونوا يدا بيضاء لتلك العائلة ، لعلّ في ذلك أمل لإزالة الألم.

للتواصل: 0796701975